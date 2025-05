Il Milan ribalta il Bologna di Italiano e supera intanto la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso per 3-1 l'anticipo della 36* giornata di Serie A tra Milan e Bologna

La cronaca della gara

Ad aprire le marcature al 49' è Orsolini con un gran gol indirizzato sul secondo palo, dove Maignan non può arrivare. Al 73' pareggiano i padroni di casa con Gimenez innescato da Pulisic. Quest'ultimo, dopo sei minuti, segna il 2-1 completando la rimonta dei rossoneri. E non finisce qui: al 92', in pieno recupero, Chukwueze serve a Gimenez il pallone che vale il tris del Milan e la prima doppietta per l'attaccante messicano in Serie A.

Come cambia la classifica

La squadra guidata da Sergio Conceição sale così a 60 superando per il momento la Fiorentina di un punto, mentre quella guidata dall'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, che sfiderà nuovamente i rossoneri mercoledì sera a Roma per la finale di Coppa Italia, resta a 62. Ricordiamo che la prossima gara di campionato dei rossoblù sarà al ‘Franchi’ contro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Roma 63, Lazio 63, Juventus 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15.