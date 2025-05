Il Bologna sfida la Fiorentina anche in vista di Euro 32. Chieste rassicurazioni al governo per il restyling del Dall'Ara

Oltre alla rincorsa all’Europa sul campo, il Bologna di Saputo lancia la sfida alla Fiorentina di Commisso anche in vista di Euro 32. Il club rossoblu nelle ultime ore sta accelerando l’iter per il progetto di restyling dello stadio ‘Renato Dall’Ara’, sottolineando però come abbia bisogno di chiarezza e garanzie da parte del Governo. Secondo quanto emerso da Il Resto del Carlino, l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci incontrerà il ministro dello Sport Andrea Abodi durante il doppio confronto con il Milan, per discutere del futuro impianto.

Dopo e parole di Ceferin la questione stadio è diventata urgente anche a Bologna.

Come ribadito dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, che ha definito gli stadi italiani e le infrastrutture sportive “una vera e propria vergogna”, adesso la questione in casa felsinea diventa veramente urgente. Il capoluogo emiliano sogna di ospitare alcune sfide degli Europei in programma nel 2032 ma chiede maggiori rassicurazioni per avviare il tutto.

Come accaduto per il Franchi di Firenze, mancano ancora una pare dei fondi necessari per l'avvio dei lavori

Allo stato attuale mancano circa 50 milioni di euro per avviare concretamente il progetto. La dirigenza felsinea, con Fenucci in prima linea, intende capire quali strumenti e risorse – pubbliche e private – il ministero metterà a disposizione per supportare l’opera.