La Fiorentina continua a guardare in casa Monza: Palladino mette nel mirino un suo ex giocatore

Nei due anni da allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha avuto il merito di valorizzare diversi calciatori: da Carlos Augusto a Dany Mota, passando per il suo pupillo Colpani, che ha voluto a tutti i costi alla sua corte una volta diventato allenatore della Fiorentina. Tra i nomi che hanno giovato della “cura Palladino” spicca anche un centrocampista centrale che, secondo Calciomercato.it, la Fiorentina starebbe valutando per gennaio

L'anno scorso è entrato nelle rotazioni: lo vogliono anche Milan e Lazio

Si tratta di Warren Bondo, francese classe 2003 già uscito come nome in estate in ottica Fiorentina, che si candida come prossimo innesto viola. L’anno scorso, sotto la guida proprio di Palladino, Bondo ha racimolato 25 presenze in Serie A, condite da un gol e un assist, mentre quest'anno è sceso in campo in tutte le partite in cui era disponibile (ha saltato la trasferta di Bergamo per squalifica). Nesta lo vede come perno del proprio centrocampo, e per questo lo sta schierando spesso accanto ad Alessandro Bianco, in prestito proprio dai viola, preferendolo addirittura a Pessina: per scoprire se anche Bondo seguirà le orme del Flaco bisognerà aspettare gennaio. Intanto, pare che anche Milan e Lazio vi abbiano messo gli occhi sopra, per cui la concorrenza sarà serrata.