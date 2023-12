La seconda volta non sorride a Mina: due distrazioni che macchiano il suo grande esordio in Europa

Non è riuscito a ripetersi Yerry Mina. Il difensore colombiano, appena alla seconda partita stagionale da titolare, non ha dato seguito alla buona gara messa a referto contro il Genk. Nella partita di Coppa Italia, contro il Parma, il numero 26 ha sbagliato in occasione di entrambe le reti.

I due erroracci di Mina

Prima ritornando un pallone in area di rigore, che prima ha sbattuto sul palo e poi è finito sui piedi di Bernabè che ha sbloccato le marcature. E subito pochi minuti dopo ha fatto un passaggio troppo lento per Kayode, che ha portato al raddoppio dei ducali.

Il cambio forzato di Italiano

Due distrazioni - gravi - che macchiano la sua buona performance di Conference League. Italiano, vista pure l'ammonizione, è stato poi costretto a cambiarlo all'intervallo (insieme ad altri tre giocatori che avevano reso male), con il risultato di inserire un attento e più sul pezzo Ranieri. Peccato, ma siamo sicuri che lo rivedremo a Budapest per mettere in ghiaccio il primo posto in Europa.