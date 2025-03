Intanto una giocatrice della Fiorentina in prestito in Spagna scrive una piccola pagina del calcio femminile italiano

Nel panorama del calcio mondiale il Barcellona è considerata tra le squadre migliori in assoluto. Questo vale sia per il calcio maschile quanto per quello femminile, con le ragazze blaugrana attualmente prime in classifica seguite a distanza a 5 lunghezze dal Real Madrid.

Nell'ultimo fine settimana, però, una giocatrice viola ha fatto tremare, seppur solo per qualche minuto, il top club spagnolo. Margherita Monnecchi, classe 2001 di proprietà della Fiorentina ma in prestito in Spagna all'Eibar, ha segnato il gol del momentaneo 3-1a inizio secondo tempo. L'Eibar è poi crollato, con il Barcellona che ha dilagato vincendo 8-1.

Come scrive tuttomercatoweb.com, si tratta del primo gol di una giocatrice italiana contro il Barcellona nella Liga F, la massima serie spagnola. Il primo gol italiano in assoluto alle blaugrana era stato segnato da Annamaria Serturini nei quarti di finale di Champions League del 2022/23.

Un bel traguardo per Monnecchi, che bene sta facendo in Spagna dove fino ad ora in campionato ha collezionato 17 presenze segnando 2 reti e 4 assist.