Harrison in viaggio verso Firenze: operazione chiusa dalla Fiorentina
Un'accelerazione improvvisa che ha evidenentemente dato i suoi frutti: Jack Harrison sta arrivando alla Fiorentina.
Operazione chiusa
Un'operazione già chiusa per il giornalista Matteo Moretto, che ha scritto in proposito sul proprio profilo X: “Jack Harrison è in viaggio verso Firenze, operazione chiusa con la Fiorentina. Su di lui c’era anche il Valencia che però non ha avanzato nelle trattative”.
Trattativa impostata da Paratici
Esterno offensivo, 29 anni, Harrison arriva dall'Inghilterra, più precisamente dal Leeds. Un'operazione questa, chiaramente impostata da Fabio Paratici.
