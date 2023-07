Gasperini si rifà il look in attacco. Via un ex pallino della Fiorentina e dentro il colpo più costoso della storia della Dea

L'Atalanta si muove per cambiare il proprio reparto avanzato. Jeremie Boga infatti si sta trasferendo al Nizza per una cifra attorno ai 17 milioni di euro più bonus. Al posto dell'ivoriano, in passato finito nel mirino anche della Fiorentina, i nerazzurri hanno in canna il colpo El Bilal Touré, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Almeria.

Per TMW, la fumata bianca è in arrivo, con le due società che stanno sistemando solo gli ultimi dettagli riguardanti il trasferimento del giocatore a Bergamo. L'Atalanta ha messo in programma l'investimento più oneroso della sua storia: la parte fissa sarà di 27 milioni di euro ai quali si potranno aggiungere ulteriori 3 milioni di bonus.