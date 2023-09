Vidal: "Mina sembra un ragazzone a vederlo, ma è anche un po' fragile. E' sempre felice e gli piace ballare"

In Cile, il difensore della Fiorentina, Yerry Mina, non è sicuramente un giocatore amato. Questo a causa dell'esultanza con balletto dopo il rigore calciato e segnato nella gara dei quarti di finale della Copa America del 2019, giocata proprio contro il Cile con la sua Colombia.

"L'ho conosciuto a Barcellona - spiega l'ex centrocampista di Juventus e Inter, Arturo Vidal - quando sono andato a giocare là ed era super umile, simpatico, è fatto così, ride, è una brava persona. L'esultanza? Ci sono gesti che più rispettosi, ma non lo vedo come una persona così cattiva come qualcuno lo ha definito".

E ancora: “L’ho conosciuto, beh è un bravo ragazzo, rispettoso. Sembra grande a vederlo, un ragazzone, ma è anche un po' fragile. È nato in una città dove tutti sono felici e gli piace ballare".