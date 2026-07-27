La giornata decisiva per l'addio di Comuzzo: il Torino pronto a soddisfare la Fiorentina con la formula giusta
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Quella contro il QPR potrebbe essere stata l'ultima partita di Pietro Comuzzo in maglia viola, almeno per la stagione 2026/27: è ad un passo infatti il suo passaggio in prestito al Torino, che lo apprezza da tempo per tramite del suo Ds Petrachi.
La giornata clou
La giornata decisiva dovrebbe essere quella di oggi, secondo l'esperto di Sky Gianluca Di Marzio, con un incontro risolutore tra Fiorentina e Torino. Il prestito che si profila all'orizzonte era anche quanto desiderato dal club gigliato per non perdere il controllo sul suo difensore. L'addio a questo punto non lascerebbe scoperto il reparto, in attesa del rientro di Pongracic ma rinfoltito anche dalla riconvocazione a sorpresa di Kospo.
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