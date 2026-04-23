Galbiati: “La salvezza della Fiorentina è come aver vinto un campionato. Vanoli ha ritrovato Fagioli e Parisi, va solo ringraziato”

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, sottolineando i meriti di Vanoli e le difficoltà dell'obiettivo salvezza da raggiungere.

‘Aver raggiunto la salvezza come aver vinto un campionato’

“La salvezza di quest’anno è come aver vinto un campionato. Prima di Natale la Fiorentina aveva pochissimi punti. I tifosi viola devono solamente ringraziare Vanoli, ha avuto anche un’intuizione mai avuta da nessuno prima, Parisi avanzato. La Fiorentina ha trovato un giocatore nuovo”.

‘A Vanoli bisogna solo dire grazie’

“La squadra ha giocato male? Non sarà il tecnico per le aspettative dei tifosi? Se a giugno andrà via, che problema c’è? Ora dobbiamo dirgli grazie. Fagioli ha ricominciato a giocare con Vanoli, i due centrali di difesa idem, bisogna poi dare merito all’allenatore viola di aver rimesso insieme uno spogliatoio che era quasi distrutto”.