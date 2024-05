Commisso: "Visto? Abbiamo fatto meglio dell'anno scorso, già un punto in più! E terza Europa di fila"

Dopo la vittoria rocambolesca di Cagliari, è arrivato il commento puntuale del presidente Rocco Commisso, che esalta lo score dei suoi in campionato, con il secondo ottavo posto consecutivo all'orizzonte:

“Già ad inizio anno avevo detto che questa squadra avrebbe fatto meglio dello scorso anno e, in questo momento, con ancora una giornata da disputare, la Fiorentina ha un punto in più dello scorso anno e si è qualificata, per il terzo anno consecutivo, in Europa”.