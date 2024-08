Esordio assoluto in Premier League per l'ex capitano della Fiorentina. Avversaria una neopromossa

In questi minuti, l'ex capitano della Fiorentina Nikola Milenkovic sta giocando la sua prima gara ufficiale con la maglia del Nottingham Forest, squadra che lo ha pagato 14 milioni di euro al club di Commisso. Milenkovic, praticamente sostituito dall'arrivo di Pongracic, aveva saltato la prima partita della sua nuova squadra a causa di un motivo del tutto singolare.

Esordio per l'ex capitano

Il difensore serbo, infatti, non era potuto scendere in campo, né aveva potuto andare in panchina, per colpa del cartellino rosso rimediato con l'Atalanta nella semifinale di ritorno della scorsa Coppa Italia. Scontata la penalizzazione, però, oggi Milenkovic è in campo, in una linea a quattro, insieme ad un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Ola Aina. Il Forest, per la cronaca, oggi è ospite del Southampton, club neopromosso in Premier League.