Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ora basta, i tifosi meritano dei chiarimenti solo ed esclusivamente da Commisso. Basta sentire parlare Pradè, Palladino, Ferrari, Commisso deve prendere in mano un microfono e fare i nomi di chi ritiene responsabile di questo fallimento calcistico. Io ho sempre difeso l'allenatore, ma anche lui deve essere messo sotto esame e punito se non fa bene. Il calcio si fa coi piedi, non con le parole, e soprattutto va fatto con persone competenti”.

“Kean se ne andrà, e non solo lui”

Poi ha aggiunto: “Kean se ne va e tutti gli altri pure, se non vengono riscattati, perché la Fiorentina si è dimostrata una società debole. Siamo stati a cavallo del sesto, settimo, ottavo posto e abbiamo parlato di migliore stagione fino a tre settimane fa, ma per me fare meglio significa essere in zona Champions. Con questa rosa potevi farcela, quindi è evidente che ci sia qualcosa che non va. Sono sempre tutti contenti, tutti felici, poi sul campo si vedono cose orribili".