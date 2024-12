Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato il momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a cominciare dall'imminente mercato: “A mio modo di vedere, ci sono priorità prima del vice-Kean. Lui per ora è andato benissimo, serve solo qualcuno capace di incidere quando lui non è a disposizione. Adesso l’obiettivo numero uno è un giocatore che possa ricoprire il ruolo di Bove e svolgere le sue funzioni. Chi prendere? Si può scegliere se fare in fretta o fare bene. Non so se Folorunsho sia il giocatore giusto… Lo puoi prendere il 5 gennaio, perché tanto a Napoli è fuori progetto, ma non ha caratteristiche propriamente adatte. L’ideale per me è Frendrup del Genoa”.

“Italiano anche fortunato domenica. Ci sta inciampare”

Su Italiano: “La mossa tattica è stata anche fortunata, perché Ndoye si è fatto male e lui ha potuto mettere Ferguson. Poi la sofferenza della Fiorentina è dovuta anche a un calo fisico dei centrocampisti, Adli e Cataldi piano piano sono spariti. Temo che l’assenza di Bove si sia sentita, non esiste uno che svolge i suoi compiti. Perdere una partita dopo otto vittorie di fila ci sta eccome, peccato dare punti al Bologna per rientrare in corsa”.

“Palladino dovrà fare valutazioni, a Nicosia ha sperimentato troppo”

Sul Vitória: “Palladino dovrà fare delle valutazioni, sicuramente cambierà qualcosa. Domani la Fiorentina affronta una squadra in piena forma. Purtroppo pesa la sconfitta contro l’APOEL, si poteva almeno non perdere e lì l’allenatore ha un po’ esagerato con gli esperimenti. Ma ci sta. Ora sei nelle condizioni di non poter sbagliare domani”.