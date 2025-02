La Nazione: Commisso tira il freno!

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Affari e tecnico. L’alt di Rocco: ‘Qui decido io’”. A pagina 4: “Il presidente e gli affari in corso. Comuzzo al Napoli? Forse, anzi no. Non c’è il via libera di Commisso. Fatta per Zaniolo, Fagioli più vicino”, in taglio centrale: “Kouame in prestito all’Empoli. Ikonè ufficiale. Rebus Biraghi”. A pagina 5: “Le riflessioni di Palladino: ‘Pietro ama questa maglia. Emergenza a centrocampo. Dovrò inventare qualcosa’", di spalla: “Tratto, rialzo e lascio. Quel film su Comuzzo con il finale già visto”.