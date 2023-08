La Gazzetta dello Sport: Alla fine il restyling se lo fa la Fiorentina

A pagina 21 de La Gazzetta dello Sport di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina si parla di: "Rinascimento Viola". In chiave mercato: "Nzola e Christensen ok, adesso Beltran". Sottotitolo: "Oggi visite per centravanti e portiere. E la Fiorentina aspetta pure l’argentino".

Articolo che inizia così: "Viste le difficoltà e le tempistiche per il Franchi, alla fine il restyling se lo fa la Fiorentina. La squadra infatti in questo agosto sta cambiando pelle soprattutto in attacco. Centravanti che va, doppio bomber che viene: ma il resto dei reparti non è immune a cambiamenti".

In breve c'è anche: "Il saluto a Cabral".