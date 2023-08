Trenta milioni, non è certo quella la cifra in grado di far vacillare le certezze

In Inghilterra ieri pomeriggio si erano diffuse voci circa una possibile offerta del Brentford alla Fiorentina per Nicolas Gonzalez, da trenta milioni di euro.

Offerta del tutto ipotetica e della quale all'interno dell'entourage del giocatore non ne erano minimamente a conoscenza.

Detto questo, stamani su La Gazzetta dello Sport si legge che la Fiorentina vuole tenersi stretta la propria stella argentina e considerando che a gennaio ne sono stati rifiutati 35, di milioni, per Nico dal Leicester, non è quella la cifra in grado di far vacillare le certezze.