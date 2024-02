Sono caduti in trappola. La mossa a sorpresa che ha messo in crisi la Lazio

“Avevamo preparato qualcosa di diverso per metterli in difficoltà e mi riferisco alla posizione di Beltran e Bonaventura: ci siamo riusciti vincendo, per questo è una soddisfazione doppia”. E' il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a porre l'accento su una mossa ben precisa che ha condizionato, in senso positivo per i viola, la partita contro la Lazio.

Bonaventura al meglio

Tanta qualità e spregiudicatezza vista in campo tutta insieme, accompagnata dalla voglia di sacrificarsi e dall'adattamento di qualcuno alle situazioni. Prendiamo ad esempio Bonaventura: ha fatto le due fasi al meglio, ha corso come un dannato e sui suoi piedi ha avuto una grande occasione nel primo tempo (fallita) e poi il match point sfruttato nella ripresa che è valso il 2-1 finale.

Beltran a suo modo decisivo

Ma anche Beltran a suo modo è stato decisivo entrando sia nell'azione del rigore, poi sbagliato da Gonzalez, sia calciando verso la porta di Provedel sul 2-1 (tiro respinto e ribadito in rete da Bonaventura).

Il coraggio molto spesso paga: la Fiorentina può risalire anche osando di più come fatto contro la Lazio.