L'arbitro con il quale la Fiorentina non ha mai vinto fuori...e la Lazio non ha gioito in casa

La partita tra Lazio e Fiorentina, in programma mercoledì sera all'Olimpico, sarà diretta da Simone Sozza, della sezione di Seregno, ma nato a Milano.

I precedenti con la Fiorentina

Sono sette e lo score è di una vittoria (Fiorentina-Roma 5-1 della stagione scorsa), due pareggi, quattro sconfitte.

In questa annata ha diretto i viola già in due occasioni: Cagliari-Fiorentina 1-1 e Inter-Fiorentina 3-0. Fuori casa i gigliati non hanno mai vinto con lui e il bilancio parla di un pareggio e tre sconfitte.

I precedenti con la Lazio

Bilancio negativo anche con i biancocelesti: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. In casa la formazione capitolina non ha mai vinto con Sozza: zero vittorie, due pareggi e due sconfitte. In questa stagione ha incrociato la squadra di Sarri in una circostanza: Lazio-Roma 0-1.