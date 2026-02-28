Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha commentato a Lady Radio la bruttissima prova in campo della Fiorentina contro lo Jagiellonia in Conference League nonostante l'accesso agli ottavi di finale della competizione.

“Vanoli ha commesso questi errori”

Orlando ha dichiarato: “Contro lo Jagiellonia siamo andati vicino a un incubo. All'andata c'era la consapevolezza anche di poter incassare da loro, come aveva detto Vanoli, e era stato ottenuto un 3-0 senza faticare. Gli unici errori di formazione che ha fatto sono stati quelli di mettere Dodô in quella posizione e Fortini basso: hanno fatto schifo tutti e due, il brasiliano non ha avuto voglia di entrare in partita. Poi gli possiamo contestare che sul 3-0 doveva mettere Kean e Fagioli un quarto d'ora prima. L'atteggiamento è colpa dell'allenatore, ma anche dei giocatori. E comunque non è assolutamente scontato che una squadra come la Fiorentina debba vincere la Conference, questa è una stagione difficile. Detto questo, io il biglietto per Lipsia l'ho già preso”.

"Fagioli da quanto è forte sembra che…"

Poi, sempre sulla gara e su Fagioli, autore del primo gol contro lo Jagiellonia al ‘Franchi', ha aggiunto: “In un'annata disastrosa come questa in cui sei riuscito ad andare sullo 0-3 per loro e sei passato devi solo prendere il buono. L'obiettivo dello Jagiellonia forse era quello di andare ai rigori, che per loro sarebbe stata un'impresa. Fagioli? Certe volte sembra che giochi contro i bambini da quanto è forte”.