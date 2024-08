Gudmundsson: "Gilardino severo con me, non vedo l'ora di poter giocare davanti alla tifoseria della Fiorentina. A gennaio potevo essere viola ma..."

Da Genova a Firenze, Albert Gudmundsson trova sulla sua strada un'altra tifoseria molto calda: “Non vedo l'ora di giocare la prima partita al Franchi. E' vero ci sono stato qui a Firenze da avversario, ma ora voglio farlo davanti alla mia tifoseria”.

Poi ha aggiunto: “A gennaio avevo la possibilità di passare alla Fiorentina, ma era avvenuto tutto di fretta e non volevo lasciare il genoa a metà campionato. Sono stato contento quando il mio procuratore mi ha detto che la Fiorentina aveva richiamato questa estate. Gilardino è stato molto severo con me, ma mi ha aiutato nel migliorare nella finalizzazione dell'azione. Credo di aver tanto da ringraziarlo”.

Sulla partita di Parma: “Non è stata una partita facile per la Fiorentina, c'era tanta motivazione nei giocatori avversari, bisogna però essere contenti per il punto preso, anche se ci sono delle cose da migliorare. Sono carico per poter dare il mio contributo. Sono abituato a giocare tre partite in una settimana, ho già delle esperienze europee e sono contento di poter giocare sia in Serie A che in Europa”.