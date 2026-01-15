Pochi minuti fa si è concluso il terzo dei quattro recuperi dovuto alla Supercoppa Italiana disputata a dicembre in Arabia. Questo pomeriggio allo Stadio Bengodi si affrontavano i padroni di casa dell'Hellas Verona ed il Bologna, prossima avversaria della Fiorentina. E al termine di novanta minuti di alta tensione a spuntarla sono gli ospiti: al 90' i rossoblu si impongono per 2-3.

Ecco come è andata la partita

E pensare che il Verona era andato in vantaggio nei primi minuti con il solito Orban, che al 13' ha portato gli Scaligeri sul 1-0. Immediata la reazione del Bologna che con un eurogol di Orsolini e una rete, l'ennesima, di Odgaard ribalta il risultato già al 29'. Al 43' Castro mette a segno la rete del doppio vantaggio, mandando i suoi all'intervallo tranquilli sul 1-3. Inutile ai padroni di casa l'autorete di Freuler, che non fa altro che aumentare i rammarico per Zanetti e Co.

Come cambia la classifica

Con la vittoria di questo pomeriggio il torna in zona europea, portandosi a 30 punti all'ottavo posto in classifica: resta aperto il sogno di un ritorno in Europa. Le notizie negative sono per il Verona ed i suoi tifosi, che con la sconfitta di questo pomeriggio confermano l'ultimo in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 46, Milan* 40, Napoli 40, Roma 39, Juventus 39, Como* 34, Atalanta 31, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 13, Verona 13.

* = una partita in meno