Un emozionatissimo Leonardo Fabbri ha fatto da ciliegina ad una serata fantastica in chiave viola e azzurra: il pesista di Bagno a Ripoli ieri è salito sul podio Mondiale a Budapest proprio mentre la Fiorentina schiantava il Genoa a Marassi. A Fiorentinanews.com l'atleta dell'Aeronautica ha raccontato la sua duplice emozione:

"Non ci sto capendo ancora niente, è stata un'emozione clamorosa. Non sono stupito, me l'aspettavo però un risultato del genere non è mai scontato. E' pur sempre un argento mondiale, ho battuto il mio precedente record e infranto il muro dei 22 metri. Sono felicissimo e ovviamente non ho dormito un minuto, sono su un altro pianeta al momento. La mia stagione comunque non finisce qui, perché avrò altre gare.

Ieri ho incontrato un giornalista fiorentino e mi ha ricordato che ho fatto il Magnifico Messere e che la prima medaglia azzurra è arrivata da Firenze. E' stato un orgoglio anche per lui dato l'appartenenza che sento molto. C'erano tantissimi italiani allo stadio per cui ho sentito l'affetto del pubblico.