Di Firenze vanto e gloria: il tifosissimo viola Leonardo Fabbri è medaglia d'argento nel getto del peso ai Mondiali di Budapest

Con un clamoroso lancio da 22.34 metri, Leonardo Fabbri, stracciando il suo precedente record personale, ha conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali di atletica a Budapest!

È stata quella del fiorentino e grandissimo tifoso viola la prima medaglia italiana all'importantissima rassegna di atletica in Ungheria. Nella mattinata, Fabbri aveva addirittura rischiato di non qualificarsi per la finale, strappando il pass per soli 6 cm. Ieri sera, poi, il capolavoro. Secondo, solo dietro a un irraggiungibile Rayan Crouser (23.51 m). Secondo italiano di sempre a lanciare così lontano. Di Firenze vanto e gloria, mentre la Fiorentina stravinceva a Marassi. Complimenti Leo!