Attraverso un post su Instagram, la Curva Fiesole ha spiegato nel dettaglio il significato della splendida coreografia fatta ieri sera prima di Fiorentina-Milan che raffigurava due rondini con il giglio in bocca nella curva viola e la scritta “Vanto e Gloria” in Maratona. Questo quanto si legge nella descrizione:

"L’importanza del ricordo. Il ricordo è una parte fondamentale per chi vive lo stadio come noi. La storia della Curva e di tutti coloro che ne hanno fatto parte, i loro sacrifici per rendere il nome della Curva Fiesole indelebile nella storia meritano di essere onorati. Se per i 50 anni della Fiesole abbiamo voluto ricordare i tre cicli che l’hanno contraddistinta, la coreografia che è stata realizzata oggi è dedicata a tutti coloro che avevano la Fiorentina, ma soprattutto la Curva nel cuore e che ci hanno lasciato troppo presto.

Sentivamo da tempo il bisogno di raffigurare il ricordo degli amici che non ci sono più, dedicandogli un simbolo, in modo da averli al nostro fianco non solo nei pensieri. Sulle gradinate campeggiano due rondini, simbolo di libertà. Nel becco, un fiore, il giglio di Firenze, metafora del rapporto indissolubile che lega l’essere fiorentini all’eternità. Il nostro desiderio è che chiunque guardi questa coreografia possa sentirsi partecipe nel ricordo dei tifosi viola che in vita così tanto hanno dato per la nostra tifoseria"