I convocati della Fiorentina: ancora out Cataldi, mentre torna Kean dopo il turno di riposo. Ikonè out per lutto

La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati per la partita di domani, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, contro l'Hellas Verona. Non ha ancora recuperato Danilo Cataldi, che tornerà in campo solo dopo la sosta. Torna invece Moise Kean dopo esser rimasto a casa per la trasferta cipriota, e anche Pongracic è confermato: il croato sembra ufficialmente aver smaltito l'infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo. Infine, salterà il turno Jonathan Ikonè per lutto. Di seguito l'elenco completo: