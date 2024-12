Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato a La Politica nel Pallone, storica trasmissione della Rai in onda su Gr Parlamento. Queste le sue parole sul malore di Edoardo Bove: “Come tutti ho assistito alle scene drammatiche e palpitato per la sorte di Edoardo, per fortuna le notizie che arrivano dai sanitari sono di assenza di pericolo di vita. Questo conforta, ma non vuol dire che ci sarà una immediata e semplice ripresa e il ritorno in campo. Ma a noi basta che torni integro e sano alla famiglia, poi meglio ancora se tornerà presto in campo”.

E sul possibile recupero: “Ho una proposta che non può essere accettata e che non verrà accettata, forse è una proposta da interista: vorrei che si giocasse Fiorentina-Inter mercoledì e rinviare così Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, perché falsare il campionato mi sembra più grave”.

E ancora: “Vorrei che anche questa drammatica vicenda insegnasse qualcosa e che forse i meccanismi di intervento devono essere codificati meglio. È stato fatto tutto direi bene, nei limiti della concitazione, ma una precisa codificazione degli interventi poteva essere migliore. L’ambulanza per protocollo non poteva entrare? Può darsi che fosse giusto, dicono che poteva scivolare, ma va codificato, in modo che tutto avvenga in maniera prevista anche nell’imprevisto".