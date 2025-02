"Non ho mai bestemmiato"... invece sì. Spunta l'audio blasfemo di Lautaro Martinez, che può patteggiare ed evitare squalifiche

“Mi arrabbio a sentire queste cose, lo insegno anche ai miei figli. Non ho bestemmiato, non l'ho mai fatto”: queste le parole del calciatore dell'Inter Lautaro Martinez dopo il ‘caso labiale’ dopo la gara contro la Juventus. Ci sono i fatti a smentirlo: spunta infatti l'audio dell'espressione blasfema pronunciata dall'attaccante argentino.

Il caso bestemmia di Lautaro, che può patteggiare

E adesso? Lautaro sarà convocato in Procura. In caso di deferimento, avrà la possibilità di patteggiare per evitare squalifiche che, eventualmente, potrebbero tenerlo fuori dal campo per massimo due turni. Il Giudice Sportivo, intanto, non si è ancora pronunciato.