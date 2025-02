Lautaro Martinez bestemmia ma si salva: il chiaro labiale non basta, per la squalifica serve l'audio... Che non c'è

Il Giudice Sportivo non ha comminato nessuna squalifica nei confronti di Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell'Inter pizzicato dalle telecamere in Lazio-Inter mentre bestemmiava ripetutamente. Blasfemie che, però, non possono essere motivo di squalifica solo attraverso il chiaro labiale dell'argentino.

Per la squalifica serve infatti la prova certa dell'audio, che nel suddetto caso non si trova. Manca infatti la traccia audio che avrebbe potuto valere lo stop del bomber nerazzurro.