In un'intervista a Relevo, l'ex difensore della Fiorentina Stefan Savic ha parlato anche del suo passaggio dalla viola all'Atletico Madrid nell'estate del 2015. Queste le sue parole: "Parlai con il mio agente. Dopo tre anni alla Fiorentina avevano bisogno di fare soldi e vendere un giocatore. Avevano deciso che avevo mercato. Sapevo che sarei uscito quell'estate e si parlava già molto dell'Inghilterra, di altri club in Italia... In quel periodo avevo un'offerta dallo Zenit San Pietroburgo, economicamente molto molto importante. Il giorno dopo mi hanno detto 'c'è la possibilità dell'Atlético de Madrid, c'è un'offerta'. E ho subito detto 'Vado'. E ti dico la verità, non molti lo sanno ma sono andato all'Atlético de Madrid per quasi lo stesso stipendio che avevo alla Fiorentina.

Ho visto il club, mi sono identificato, mi piaceva come giocavano, due stagioni prima che arrivassero alla finale di Champions League, Miranda se n'era andato, avevano questo duo con Godín, c'era Giménez, un giovane difensore centrale con un grande futuro... Ho detto al mio agente: 'Guarda, voglio andare all'Atlético de Madrid ma prima voglio sentire cosa ne pensa l'allenatore'. Alla fine è l'allenatore che prende la decisione. Avevo 24 anni e dovevo decidere bene. Mi ha chiamato e mi ha detto 'ti aspettiamo e se vieni io sto tranquillo'. Tipo, 'sei il pezzo mancante lì in difesa'. Dopo quella conversazione ho detto 'Atlético'. E ci sono andato. La parte economica non era affatto importante per me".