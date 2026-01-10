Alla vigilia della partita di domani tra Fiorentina e Milan, l'ex centrocampista viola Mauro Bressan ha rilasciato una lunga intervista a Milanistichannel.com. Questi alcuni dei temi affrontati:

"La Fiorentina nel primo tempo mi ha deluso parecchio. È stata una prestazione quasi disastrosa: la squadra non riusciva a costruire gioco, faticava persino a superare la metà campo ed era molto impaurita. Ho visto grosse difficoltà soprattutto sulle palle inattive, come calci d'angolo e punizioni. Nel secondo tempo, però, la reazione è stata importante. L'atteggiamento è migliorato, c'è stato più coraggio e fino alla fine la Viola ha dato l'impressione di poter anche vincere la partita. Alla fine il pareggio è un risultato giusto, ma resta tanto da lavorare. Lo sa bene anche Vanoli”.

“L'arrivo di Vanoli ha sicuramente cambiato qualcosa”

Ha anche aggiunto: ”Qualcosa di quello che Vanoli vuole trasmettere si è visto. L'atteggiamento dei giocatori è positivo e sembra esserci un bel legame tra squadra e allenatore. Questo è fondamentale in un momento delicato come questo. Non vedo altre soluzioni: Vanoli deve continuare. Ha voglia, determinazione e può dare tanto per salvare la Fiorentina. Credo che sia l'uomo giusto per portare avanti questo progetto e tirare fuori la squadra da questa situazione complicata”.

“Non è mai semplice il mercato di gennaio, soprattutto in questa situazione”

Un commento anche sulle prime mosse di mercato: “Il mercato di gennaio è sempre complicato. Le squadre difficilmente lasciano partire i giocatori migliori, quindi bisogna puntare su chi gioca poco o non è soddisfatto della propria situazione. Brescianini è un ottimo acquisto: è un centrocampista completo, che sa fare entrambe le fasi e può diventare molto importante per la Viola. Oltre a lui, andrei a prendere un difensore veloce, qualcuno che possa dare più garanzie rispetto a quelli attuali, soprattutto in termini di copertura e profondità”.

“La Fiorentina ha dei giocatori che possono tirarla fuori dalla crisi”

Ha poi concluso: "I giocatori chiave sono quelli con maggiore personalità: De Gea, Gosens, Kean, ma anche Fagioli, che sta crescendo tantissimo nelle ultime partite. Servono leader in campo, uomini che nei momenti difficili sappiano trascinare la squadra. Chi deve temere Allegri? I giocatori chiave sono quelli con maggiore personalità: De Gea, Gosens, Kean, ma anche Fagioli, che sta crescendo tantissimo nelle ultime partite. Servono leader in campo, uomini che nei momenti difficili sappiano trascinare la squadra".