Bucchioni: "Ci volevano incoscienza e coraggio per andare ad investire sul 'signor Zero'. Un nuovo contratto per Kean? Chissà che..."

L'uomo copertina in casa Fiorentina continua ad essere inevitabilmente Moise Kean.

“Coraggio e incoscienza”

Dell'attaccante ne parla anche il giornalista Enzo Bucchioni, in un editoriale pubblicato su La Gazzetta dello Sport: "L'anno scorso zero gol e zero assist - scrive - Ci voleva del coraggio per andare a investire su di lui diciotto milioni, bonus compresi. Ci volevano l'incoscienza e l'entusiasmo di Palladino per convincere la Fiorentina che il "signor Zero" sarebbe stato l'uomo giusto per il nuovo attacco viola".

“Palla lunga a Kean e poi…”

E poi: "Ma il giovane allenatore, senza la presunzione di essere uno scienziato, l'aveva studiata bene, "Palla lunga a Kean" è diventato il suo primo e per diversi mesi unico schema. Era quello che serviva, quello che Moise voleva per provare a tornare a essere importante, avere una squadra che giocasse tutta per lui. È già nella storia il gol al Verona: rinvio lungo del portiere De Gea per Kean che stoppa, salta la difesa e segna".

Nuovo contratto?

E inoltre: “Un nuovo contratto con clausola aumentata e un ingaggio raddoppiato da due a quattro milioni? Chissà. Commisso sicuramente parlerà anche di questo nei suoi giorni italiani appena iniziati”.