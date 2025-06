La Nazione: Le mille tentazioni di Dodô

La Nazione in edicola stamani si concentra sul futuro della panchina viola e sulle prime trattative di mercato, specialmente in uscita.

Prima pagina

In copertina il QS de La Nazione intitola a tutta pagina: “Il rompicapo allenatore” e poi nel sottotitolo “Fiorentina, il caso Spalletti, il futuro di Pioli e il piano B”.

Pagine 6-7

Il quotidiano prosegue le sue analisi nelle pagine interne scrivendo: “Rebus Pioli riparte il casting. Idee Motta e Farioli”. In taglio basso La Nazione parla invece del possibile debutto in Nazionale del capitano viola “Ranieri è il debutto più difficile, ma a Luca il carattere non manca”. La pagina seguente è dedicata al mercato della Fiorentina: “Sei casi tutti da risolvere” e poi “Kean la clausola fa paura. Dodo ha mille tentazioni”. Di spalla invece troviamo un articolo sul difensore viola Pietro Comuzzo, dal titolo “Quel no grazie farà giurisprudenza?”.