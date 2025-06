La Fiorentina ancora non ha trovato la sua prossima guida tecnica con la quale confrontarsi anche in ottica calciomercato; nonostante questo alcune voci cominciano a farsi insistenti, specialmente in uscita.

Il contratto

Il caso che tiene banco al Viola Park è quello del terzino destro brasiliano Dodô. II rinnovo sembrava essere ad un passo, ma la firma non è mai arrivata. Inevitabilmente sull'esterno viola si sono fiondati grandi club pronti a strapparlo alla Fiorentina, che dal canto suo però può fare affidamento su una scadenza del contratto lontana 24 mesi.

Le big interessate

Le squadra maggiormente interessate sembrano essere la Juventus, su diretta richiesta di Tudor, e il Barcellona. Non è da escludere che alla corsa per il brasiliano non si inseriscano altre società pronte a rialzare le offerte creando una probabile asta. Di sicuro per convincere la Fiorentina, come riporta La Nazione, servirà una proposta a cinque stelle in chiave economica, altrimenti la società viola non lascerà partire il suo terzino. Resterà da capire con quali motivazioni, in tal caso, Dodô continuerà a giocare con la maglia viola.