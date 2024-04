Beltran: "Negli ultimi mesi abbiamo fatto pochi punti in campionato, oggi dobbiamo vincere per la classifica. Poi penseremo alla Conference"

Il giocatore della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato a DAZN prima della partita con il Sassuolo: “Per noi oggi è una serata molto importante, dobbiamo fare punti per la classifica. Veniamo da alcuni mesi difficili in cui abbiamo fatto pochi punti in campionato, per questo oggi è fondamentale vincere. Dopo questa partita cominceremo a pensare all'impegno di giovedì in Conference League”.