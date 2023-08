Il Nottingham Forest vicino a chiudere per l'obiettivo viola Murillo. In agguato anche un altro club di Serie A

Murillo è uno dei candidati principali per rinforzare la difesa della Fiorentina. La squadra viola è intenzionata ad acquistare un difensore centrale entro la fine del mercato. I dirigenti gigliati hanno cercato con insistenza il giocatore classe 2002 nelle ultime settimane, senza però mai riuscire a trovare un accordo con il Corinthians.

Nelle ultime ore a farsi avanti con forza è stato invece il Nottingham Forest, che ha offerto 13 milioni più bonus, per un totale di 15, come riporta Fabrizio Romano.

La trattativa è in chiusa, stando a quanto scrive su Twitter il giornalista:

Il club brasiliano ha già rifiutato diverse offerte in precedenza da altre squadre, comprese due della Fiorentina. Inoltre, riporta Globoesporte, per Murillo c'è l'interesse anche del Torino, anche se i granata non hanno ancora mai presentato offerte ufficiali.