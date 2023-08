L'agente FIFA Lorenzo De Santis, da sempre molto vicino al mondo del calcio argentino, è intervenuto a Lady Radio, trattando varie tematiche di mercato con protagonista la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Sabiri? L’ultima settimana è ricca di colpi di scena e stiamo vivendo l’antipasto in questi giorni. La Fiorentina, anche in virtù di un mercato importante si trova con un'abbondanza anche imprevista in quella parte del campo. La zona di Sabiri può essere ricoperta da Infantino e Barak, oltre a Bonaventura, senza contare l’ampiezza del pacchetto esterni. La Fiorentina può anche valutare una cessione, anche all’interno di uno scambio. Baldanzi oggi credo sia una suggestione, la Fiorentina ha investito tanto, l’Empoli difficilmente lo farà partire per meno di 25 milioni e non è una priorità per la squadra viola”.

“Mai avuto dubbi su Nico Gonzalez, al netto delle traversie fisiche. Anche Scaloni punta su di lui e solo un infortunio gli ha impedito di prendere parte al Mondiale. La Fiorentina fa bene a rifiutare offerte succulente. Quando si vuole alzare l’asticella è fondamentale resistere a certe proposte, anche se non è facile. Ripartire da Gonzalez è il miglior modo di cercare di salire di livello ulteriormente rispetto alla scorsa stagione”.

Quindi conclude sul capitolo difesa: “La Fiorentina lo scorso anno ha chiuso la stagione con 4 centrali. È uscito Igor ed è entrato Mina, sul quale c’è curiosità. Ha un curriculum importante e se sta bene può dare una bella mano alla squadra. Può essere che l’uscita di Quarta sia stata rinviata, non è facile cederlo alle cifre richieste giustamente dalla Fiorentina, non meno di 10 milioni. Se serve un titolare nella retroguardia, Senesi quello che convince di più, ha esperienza internazionale e le caratteristiche giuste per Italiano. Sa far ripartire l’azione. Murillo è giovane ed interessante, non rappresenterebbe subito una certezza, ma servirebbe lavorarci di più nel corso della stagione. Valentini lo vedo più come un nome per completare il reparto, è un giocatore più da costruire sul piano dell’esperienza, dipenderà molto dagli altri incastri e dalle uscite che la Fiorentina farà e dal budget che vorrà mettere ancora sul mercato”.