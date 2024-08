Arthur e Kostic alla Fiorentina, ma con il contributo della Juventus. Dettagli e formula della doppia operazione sull'asse Torino-Firenze

Appurato che non rientreranno nell'operazione Nico Gonzalez, per il quale Commisso vuole solo e soltanto cash, è ormai appurato che Filip Kostic e Arthur siano due profili più che graditi alla Fiorentina. I due calciatori non rientrano nei piani di Thiago Motta e la Juventus sarebbe ben lieta di liberarsene, dando però il suo contributo.

Si avvicina il ritorno di Arthur: i dettagli

Sì perché lo scenario - riporta Tuttosport - sarebbe simile a quello già attuato l'anno scorso. Arthur in prestito alla Fiorentina ma con buona parte dell'ingaggio pagata dalla Juventus, e lo stesso varrebbe per Kostic. La formula, inoltre, sarebbe per entrambi quella del prestito secco. Per quanto riguarda il brasiliano, in particolare, i colloqui con il suo agente sono state intensi anche ieri e l'ipotesi di un ritorno a Firenze è davvero molto concreta.