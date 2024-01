Tempo di Coppa

Tempo di Coppa Italia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che trova oggi il Bologna per i quarti di finale. Un po' di turnover, ma non troppo, per il tecnico viola che riparte da Christensen in porta. In difesa abbiamo sempre Kayode e Biraghi come terzini, mentre nel mezzo Milenkovic e Ranieri.

Nel tridente una sorpresa

In mediana dovremmo rivedere Arthur, accanto a lui Duncan più di Mandragora. Ancora Bonaventura poi sulla trequarti. Davanti, possibile sorpresa sulla sinistra, Parisi anziché il Brekalo di Reggio Emilia, a destra Ikoné. Beltran, infine, dovrebbe spuntarla su Nzola. A seguire la probabile formazione della Fiorentina:

La probabile formazione

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran. All.: Italiano.