Il mancato affare Zaniolo porta comunque un guadagno alla Fiorentina. E se l'Atalanta lo riscattasse...

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. La firma è arrivata in queste ore, con la Fiorentina che dunque si è arresa definitivamente dopo un testa a testa che ha regalato diversi colpi di scena.

La Fiorentina “tifa” per il riscatto

Dal mancato affare, però, il club viola potrebbe comunque guadagnare qualcosa. Come sottolinea Calcio e Finanza, infatti, in caso di acquisto definitivo di Zaniolo da parte dell'Atalanta (che per ora lo ha preso in prestito) sono previsti dei riconoscimenti economi alle società che lo hanno cresciuto nei settori giovanili.

Le cifre

Tra queste ovviamente c'è anche la Fiorentina, insieme a Roma ed Entella. I viola hanno già incassato 105mila euro per il prestito, ma se l'Atalanta tra un anno riscatterà Zaniolo la cifra salirà fino a circa 376mila euro.