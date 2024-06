Lo storico portiere italiano Dino Zoff, passato anche sulla panchina della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno affrontando varie tematiche dell'attualità a tinte viola.

‘Terracciano una piacevole sorpresa’

“La Fiorentina ha fatto un buon campionato, se riesce ad aggiungere qualche pedina…Per ciò che ho potuto vedere, Terracciano è stato una piacevole sorpresa. Si comporta con molta semplicità e mi ha fatto una buonissima impressione. Certo, per il pubblico se uno svolazza un po' di più…però penso nella sostanza lui faccia molto bene".

‘Ho un ottimo ricordo di Firenze, abbiamo fatto una cosa importante’

"Palladino ha fatto bene a Monza, le prerogative sono buone. Ho un grande ricordo di Firenze, ero uno dei pochi che in quel momento poteva salvare la Fiorentina, con tutti contro. Abbiamo fatto una cosa molto importante per come si era messa la situazione”.