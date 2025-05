Palladino mischia le carte in vista della Roma: Gosens potrebbe partire dalla panchina, mentre il sostituto di Cataldi sarà il solito

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno, in vista della sfida di domani contro la Roma di Claudio Ranieri, tenendo conto dell’importante appuntamento casalingo di giovedi prossimo contro il Betis, potrebbe scegliere di cambiare qualcosa per quello che riguarda la formazione titolare. L’occasione di giocarsi il passaggio del turno al Franchi è ghiotta, e per questo l’allenatore potrebbe scegliere di risparmiare qualcuno nella sfida di domani contro i giallorossi.

Palladino non vuole rischiare Gosens: il tedesco serve al top contro il Betis

Secondo l’emittente il primo indiziato a partire dalla panchina contro la Roma dovrebbe essere Robin Gosens. Il tedesco è ormai un pilastro dello spogliatoio e dello scacchiere tattico di Palladino e per questo, vista tutta una serie di acciacchi che hanno colpito l’esterno nelle ultime settimane, dovrebbe iniziare la sfida dell’Olimpico dalla panchina. Al suo posto dovremmo rivedere di nuovo Parisi, questa volta sulla sua fascia di competenza, con Folorunsho schierato dalla parte opposta come vice Dodo.

La stagione di Cataldi potrebbe concludersi anzitempo, ma la Fiorentina vuole fare un tentativo

Si è cercato di fare il punto anche sugli infortunati, partendo da Danilo Cataldi. L’ex Lazio non aveva svolto la rifinitura di mercoledì scorso, palesando i problemi fisici che lo hanno costretto a lasciare anzitempo il campo contro il Betis. E’ il terzo infortunio per lui, che però continua ad essere ritenuto fondamentale nel centrocampo di Palladino: la sensazione è che lo staff tecnico gigliato cercherà di fare di tutto per riaverlo disponibile per il ritorno contro gli spagnoli, anche se le probabilità sono sempre meno. Al suo posto dovrebbe esser schierato nuovamente Yacine Adli.