Questo pomeriggi il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi di casa Fiorentina.

Ha anche aggiunto: “Il paradosso della Fiorentina è che ha avuto la fortuna di giocare una sfida del genere contro un avversario di livello, se la semifinale sarebbe stata contro il Parma non so se una volta in svantaggio sarebbe riuscita a tenersi in gioco. Quando viene messa con le spalle al muro questa squadra reagisce, soprattutto contro le grandi squadre. Io credo che abbia un 45% di possibilità di passare il turno, e non è poco“.

“In caso di vittoria continua il sogno europeo, mentre se dovesse arrivare un passo falso..”

Un pensiero anche sulla sfida di domani: “Contro la Roma credo sia sicuramente importante come quella di giovedi, la Fiorentina infatti dev esser brava a mantenersi su entrambe le competizioni: devi saltare sull'altro binario e cercare di rimanere lì in classifica. Se la Fiorentina farà bene in questa partita potrà continuare a coltivare le sue ambizioni, se invece dovesse fallire questo scontro diretto sono convinto che il binario del campionato diventi molto complicato ed in salita. Nelle ultime settimane ha fatto dei buoni risultati la Fiorentina, ma è sempre rimasta inchiodata al solito posto in classifica. I giallorossi sono tra i più in forma del campionato: hanno fatto una stagione matta, arrivando anche vicino alla zona retrocessione, e nonostante tutto adesso sono in lotta per la Champions”.

“Se Palladino dovesse vincere la Conference sarebbe qualcosa di straordinario”

Qualche parola anche su Palladino e sul suo futuro: “Quando arriverà il momento di dare un giudizio su di lui, non considero il binario Conference League che secondo me sarebbe un valore aggiunto straordinario: ovviamente in caso di vittoria. Quello di cui dovremo tener conto saranno i risultati in campionato: se le cose non dovessero finire non bene, non qualificandoci a nessuna competizione europea, sarà lui stesso il primo a doversi fare qualche domanda”.

“Gudmundsson? Va riscattato subito”

Ha poi concluso parlando di Gudmundsson: “L’islandese è quello che sta soffrendo di più questo stile di gioco della Fiorentina. Lui è un giocatore con una certa sensibilità, ha accusato quello che è successo extra-campo. Io per credo che sia un grandissimo giocatore, da riscattare subito. Unica cosa, ritratterei sul riscatto, nonostante la Fiorentina si sia tutelata benissimo su questo”.