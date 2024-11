Caressa: "La Fiorentina non può giocare come fa sempre contro l'Inter, altrimenti rischia grosso. Mi aspetto una partita spettacolare"

A Sky Sport il telecronista Fabio Caressa ha detto la sua su quello che sarà il big match della 14esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole sulla partita: "Mi aspetto una partita molto spettacolare. Sono due squadre che giocano a calcio e provano a fare gol, la Fiorentina ha fatto anche goleade quest'anno.

Non credo però che la Fiorentina possa giocare come sempre contro l’Inter, altrimenti rischia grosso. L’Inter con Thuram quando va in verticale va molto forte. C’è da capire se questa squadra, oltre a Çalhanoğlu, possa fare a meno di Thuram. Secondo me no".