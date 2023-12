VIDEO - Mina e quella mega rincorsa "alla Zaza" che non poteva passare inosservata

Siamo allo scadere di Fiorentina-Genk, con i viola avanti 2-1 sulla squadra belga. Sta arrivando una vittoria importantissima per la squadra di Italiano, che sta lottando con tutte le forze per respingere gli ultimi assalti degli avversari. Durante un interminabile recupero, è Yerry Mina ad incaricarsi della battuta di una punizione poco dietro la linea di centrocampo.

A far sorridere i più è stata la lunghissima rincorsa presa dal difensore colombiano per battere rimettere in gioco il pallone, per far scorrere qualche secondo in più sul cronometro. La lontananza del difensore dalla palla era talmente ampia che i giocatori del Genk si sono lamentati con l'arbitro del fatto che nessuno fosse sul punto di battuta. Poco dopo è partita la rincorsa di Mina, che però ha calciato il pallone oltre la linea di fondo. Rimarrà in testa la rincorsa, non di certo l'effettivo passaggio in avanti.

Questo il video dell'episodio: