L’ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Il Salotto Viola su TVL, esprimendosi sull’operazione Dzeko alla Fiorentina, che pare in dirittura di chiusura, toccando poi altri temi.

‘Dzeko scelta di Pioli, ma 39 anni sono tanti’

“Un profilo come Dzeko credo debba rispecchiare la scelta di un allenatore. Un elemento così in rosa deve venire dando la propria piena collaborazione all’allenatore, pertanto penso che se viene uno come Dzeko lo ha scelto mister Pioli. Spero che il bosniaco sia all’altezza della situazione, non è una scelta casuale: 39 anni sono tanti per un calciatore, hai tante gare alle spalle. Non è una mossa scontata”.

‘La società viola vuole costruire qualcosa di importante’

“Penso che la scelta di Pioli come allenatore sia una garanzia, come uomo e allenatore. Se viene alla Fiorentina significa che ha fatto una valutazione ponderata, sennò sarebbe rimasto in Arabia. Penso che la società voglia costruire una squadra importante, anche perchè l’anno prossimo ci sarà il centenario della Fiorentina. I calciatori buoni devono rimanere, sennò ogni anno si fa fatica a rimpiazzarli”.

“Il malore di Bove? La reazione dei calciatori è sempre molto personale, soggettiva. Qualcuno magari riesce a sopprimere il dolore, ma non si può generalizzare in queste circostanze. Difficile pensare che in questi casi ci posso essere un’alchimia nel gruppo”.