Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana a poche ore dal match con il Celje: “Nel momento di maggiore crisi la Fiorentina ha saputo rialzarsi e invertire la rotta, ottenendo risultati strepitoso. Lo snodo cruciale però arriva ora, perché la squadra di Palladino giocherà partite in cui parte favorita e che non può sbagliare. In questo momento si capisce la maturità dell'allenatore e soprattutto della squadra”.

“La Fiorentina ha bisogno di tutti”

Poi ha aggiunto: “Stasera Palladino dovrà vedere se i meccanismi e gli equilibri delle ultime partite funzionano anche con altri giocatori, perché il turnover è obbligatorio. Non possono giocare sempre gli stessi, nella Fiorentina devono trovare spazio anche i Folorunsho, i Parisi, gli Adli. Serve allargare lo spettro dei titolari, la Fiorentina deve continuare a spingere su entrambe le competizioni e per farlo avrà bisogno di tutti”.

“Con Comuzzo devi fare un gioco diverso”

Sulla difesa: “Comuzzo non è inferiore agli altri tre, ma le rotazioni in difesa sono particolari. Ranieri non ha un vero sostituto per caratteristiche, Pablo Marì lo stesso perché è l'unico che sa uscire palla al piede. Comuzzo è il più forte marcatore che ha la Fiorentina in rosa, ma se gioca lui devi fare un tipo di gioco diverso".