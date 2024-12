De Grandis: "La Fiorentina è riuscita a riverniciare le carrozzerie ammaccate di giocatori scartati altrove"

Ospite de "La Repubblica del Pallone", una live del quotidiano La Repubblica, Stefano De Grandis, opinionista di Sky Sport, ha parlato del momento magico vissuto dalla Fiorentina, che ha conquistato otto vittorie consecutive in campionato, record fra l'altro storico per il club.

“Riverniciate le carrozzerie ammaccate degli scarti”

“La Fiorentina è riuscita a riverniciare le carrozzerie ammaccate di giocatori scartati altrove. Come l'ex milanista Adli, l'ex laziale Cataldi, l'ex juventino Kean, anche l'ex romanista Bove prima dell'incidente”.

E su De Gea…

"E poi ha il portiere più forte della Serie A, De Gea. Cataldi merita un otto in pagella per il gol decisivo contro il Cagliari e poi per la dedica a Bove".