Al canale You Tube ‘The Case by Dante’ ha parlato Arthur Melo, centrocampista della Fiorentina arrivato in estate in prestito dalla Juventus. Queste le sue parole:

“Prima di arrivare alla Fiorentina ho vissuto 2 o 3 anni in cui ero sempre, sempre infortunato. Mi chiedevo perché, mi allenavo bene, mangiavo bene… Poi ho avuto l'opportunità di venire a Firenze e adesso sono felice di poter giocare senza infortunarmi. La società ha puntato molto su di me ed ha avuto fiducia durante un periodo non facile. Hanno fatto una scelta forte".

“Sono felice di aver dimostrato ancora di poter giocare ad alti livelli. Sono molto grato al club. La mia famiglia è sempre stata con me, mi hanno dato tanto e mi sento fortunato”.

Il centrocampista della Fiorentina ha poi messo all'asta una sua maglia, con il ricavato che andrà alla popolazione toscana colpita dall'alluvione.