Intervenuto a Tuttomercatoweb, l’ex difensore viola Alberto Malusci si è espresso sul mancato arrivo di Maurizio Sarri alla Fiorentina, commentando anche le prospettive del tecnico toscano alla Lazio.

‘Alla Forentina serve un tecnico di esperienza’

“Sarri rimpianto per la Fiorentina? Sicuramente sì. In questo momento era l’uomo giusto, dopo le dimissioni di Palladino. Sarri poteva essere l’uomo adatto per ricompattare tutto l’ambiente. Un uomo che conosce il calcio e a Firenze sarebbe stato adatto, sa dove intervenire e conosce bene la piazza. Serviva un uomo con la sua esperienza per andare a toccare le corde giuste, aspetto che sta mancando. Spero alla Fiorentina arrivi presto un tecnico con esperienza, non si può più andare sulle scommesse”.

‘Sarri conosce già l’ambiente e può fare la differenza’

“Ho grande stima di Sarri per quanto ha fatto in carriera. Ovunque è andato ha portato risultati, le sue squadre hanno sempre giocato bene. La Lazio è andata sul sicuro con lui, lo conoscono già. Con Baroni è stato espresso un buon gioco, ha fatto un buon lavoro, i risultati però non sono arrivati, avrebbe meritato l’Europa. Sarri conoscendo anche già l’ambiente farà la differenza”.